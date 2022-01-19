Звезда "Ганнибала" Гаспар Ульель умер в больнице после падения на горнолыжном курорте
Что именно произошло, неизвестно. В результате происшествия, случившегося накануне, актёр потерял сознание и был госпитализирован вертолётом.
Гаспар Ульель © Instagram / gaspard_ulliel
Французский актёр Гаспар Ульель скончался после несчастного случая на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе на юге Франции. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление семьи.
Инцидент с 37-летним актёром на отдыхе произошёл накануне, 18 января. В результате он потерял сознание. Спасатели доставили его на вертолёте в больницу Гренобля, однако спасти жизнь артиста не удалось.
Ранее Лайф рассказывал о смерти французского режиссёра Жан-Жака Бенекса. Его фильмы были удостоены премий "Оскар" и "Золотая пальмовая ветвь", а также множество раз номинировались на национальную награду "Сезар".
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