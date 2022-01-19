НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Звезда "Ганнибала" Гаспар Ульель умер в больнице после падения на горнолыжном курорте

Что именно произошло, неизвестно. В результате происшествия, случившегося накануне, актёр потерял сознание и был госпитализирован вертолётом.

19 января, 14:31
<p>Гаспар Ульель © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BHVrhJ6hkig/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gaspard_ulliel</a></p>

Гаспар Ульель © Instagram / gaspard_ulliel

Французский актёр Гаспар Ульель скончался после несчастного случая на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе на юге Франции. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление семьи.

Инцидент с 37-летним актёром на отдыхе произошёл накануне, 18 января. В результате он потерял сознание. Спасатели доставили его на вертолёте в больницу Гренобля, однако спасти жизнь артиста не удалось.

Звезда сериала "Клон" Франсуаза Фортон умерла в возрасте 64 лет

Звезда сериала "Клон" Франсуаза Фортон умерла в возрасте 64 лет

Ранее Лайф рассказывал о смерти французского режиссёра Жан-Жака Бенекса. Его фильмы были удостоены премий "Оскар" и "Золотая пальмовая ветвь", а также множество раз номинировались на национальную награду "Сезар".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1