Звезда "Ганнибала" Гаспар Ульель умер в больнице после падения на горнолыжном курорте

Французский актёр Гаспар Ульель скончался после несчастного случая на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе на юге Франции. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление семьи.

Инцидент с 37-летним актёром на отдыхе произошёл накануне, 18 января. В результате он потерял сознание. Спасатели доставили его на вертолёте в больницу Гренобля, однако спасти жизнь артиста не удалось.