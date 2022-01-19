Француженка лишилась 350 тысяч рублей после ночи в московском стриптиз-клубе

Неизвестные похитили более 350 тысяч рублей у француженки, которая приехала на отдых в Москву и провела ночь в стриптиз-клубе, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всё произошло в ночь на 12 января. Утром дама расплатилась по счёту банковской картой и из заведения на проспекте Мира отправилась в гостиницу "Националь", в которой остановилась. Вскоре ей пришло несколько сообщений о списании денежных средств, однако изначально туристка подумала о банковском сбое. Но на следующий день деньги не вернулись, и тогда она отправилась в полицию, написав заявление.

Всего же злоумышленники похитили 350 140 рублей, при этом девушка не сильно переживает из-за случившегося, ведь её деньги были застрахованы банком. Она планирует вернуть их, как только вернётся на родину. В полицию же пострадавшая направилась для получения справки о краже. Правоохранители начали проверку.