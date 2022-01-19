"Краснодар" проиграл "Легии" в первом матче под руководством Фарке

Футбольный клуб "Краснодар" уступил польской "Легии" в товарищеском матче в ходе сборов со счётом 1:2. Встреча стала дебютной для нового главного тренера Даниэля Фарке.

Уже на 12-й минуте Вандерсон вывел "Краснодар" вперёд. Однако клуб из Варшавы переломил ход встречи во второй половине: сначала Жозуэ сравнял счёт, а ближе к концу матча Ветеска принёс "Легии" победу.