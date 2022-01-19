"Краснодар" проиграл "Легии" в первом матче под руководством Фарке
В следующей встрече "быки" встретятся с клубом "Жилина" из Словакии.
Главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке. Фото © ФК "Краснодар"
Футбольный клуб "Краснодар" уступил польской "Легии" в товарищеском матче в ходе сборов со счётом 1:2. Встреча стала дебютной для нового главного тренера Даниэля Фарке.
Уже на 12-й минуте Вандерсон вывел "Краснодар" вперёд. Однако клуб из Варшавы переломил ход встречи во второй половине: сначала Жозуэ сравнял счёт, а ближе к концу матча Ветеска принёс "Легии" победу.
Добавим, что следующим соперником "Краснодара" на тренировочных сборах станет клуб "Жилина" из Словакии.
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