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"Краснодар" проиграл "Легии" в первом матче под руководством Фарке

В следующей встрече "быки" встретятся с клубом "Жилина" из Словакии.

19 января, 14:11

Главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке. Фото © ФК "Краснодар"

Футбольный клуб "Краснодар" уступил польской "Легии" в товарищеском матче в ходе сборов со счётом 1:2. Встреча стала дебютной для нового главного тренера Даниэля Фарке.

Уже на 12-й минуте Вандерсон вывел "Краснодар" вперёд. Однако клуб из Варшавы переломил ход встречи во второй половине: сначала Жозуэ сравнял счёт, а ближе к концу матча Ветеска принёс "Легии" победу.

Немецкий тренер Даниель Фарке возглавил "Краснодар"

Немецкий тренер Даниель Фарке возглавил "Краснодар"

Добавим, что следующим соперником "Краснодара" на тренировочных сборах станет клуб "Жилина" из Словакии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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