Жительница Томска нашла на улице полмиллиона рублей и вернула владельцу
Следователи установили маршрут передвижения мужчины, снявшего деньги в банкомате. Он совпал с местом обнаружения женщиной сумки с деньгами.
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В Томске прохожая нашла 500 тысяч рублей и вернула их законному владельцу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
"В ОМВД России по Ленинскому району города Томска обратилась женщина, пояснив, что обнаружила денежные средства в сумме 500 000 рублей", — говорится в релизе.
14 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об утере денежных средств суммой в полмиллиона. Следователи установили маршрут его передвижения после снятия денег в банкомате. Он совпал с местом обнаружения женщиной сумки с деньгами.
В настоящее время денежные средства возвращены законному владельцу.
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