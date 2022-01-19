Жительница Томска нашла на улице полмиллиона рублей и вернула владельцу

В Томске прохожая нашла 500 тысяч рублей и вернула их законному владельцу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"В ОМВД России по Ленинскому району города Томска обратилась женщина, пояснив, что обнаружила денежные средства в сумме 500 000 рублей", — говорится в релизе.

14 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об утере денежных средств суммой в полмиллиона. Следователи установили маршрут его передвижения после снятия денег в банкомате. Он совпал с местом обнаружения женщиной сумки с деньгами.

В настоящее время денежные средства возвращены законному владельцу.