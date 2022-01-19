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Работник банка украл более 10 миллионов рублей у бывших игроков "Динамо" и "Локомотива"

Менеджер был вскоре задержан и сознался в содеянном, а внимание на странные операции обратили в службе безопасности банка.

19 января, 12:07
<p>Похититель средств футболистов Олег Волокушин. Фото © <a href="http://liga.o1properties.ru/tournament/5/player/1679" target="_blank" rel="noopener noreferrer">liga.o1properties.ru</a></p>

Похититель средств футболистов Олег Волокушин. Фото © liga.o1properties.ru

Работник ВТБ похитил более 10 миллионов рублей у трёх футболистов, которые в разные годы выступали за российские клубы "Динамо", "Локомотив" и "Спартак-Нальчик". Подробности этой истории сообщает телеграм-канал SHOT.

Старший менеджер банка Олег Волокушин провёл целый ряд операций, лишив средств спортсменов. Так, экс-игрок "Динамо" Георге Флореску остался без более чем 5,2 миллиона рублей. Бывший футболист молодёжки "Локомотива" Милан Миланович лишился 1 миллиона 357 тысяч рублей. Экс-игрок "Локо" и нальчикского "Спартака" Нгасания Илонго был ограблен на почти 3,7 миллиона рублей.

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Примечательно, что на странные операции обратила внимание служба безопасности банка, которая задала вопросы своему менеджеру. В итоге Волокушин сознался в содеянном и вскоре был задержан. Примечательно, что он и сам является футболистом любительской команды из Москвы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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