Работник банка украл более 10 миллионов рублей у бывших игроков "Динамо" и "Локомотива"
Менеджер был вскоре задержан и сознался в содеянном, а внимание на странные операции обратили в службе безопасности банка.
Похититель средств футболистов Олег Волокушин. Фото © liga.o1properties.ru
Работник ВТБ похитил более 10 миллионов рублей у трёх футболистов, которые в разные годы выступали за российские клубы "Динамо", "Локомотив" и "Спартак-Нальчик". Подробности этой истории сообщает телеграм-канал SHOT.
Старший менеджер банка Олег Волокушин провёл целый ряд операций, лишив средств спортсменов. Так, экс-игрок "Динамо" Георге Флореску остался без более чем 5,2 миллиона рублей. Бывший футболист молодёжки "Локомотива" Милан Миланович лишился 1 миллиона 357 тысяч рублей. Экс-игрок "Локо" и нальчикского "Спартака" Нгасания Илонго был ограблен на почти 3,7 миллиона рублей.
Примечательно, что на странные операции обратила внимание служба безопасности банка, которая задала вопросы своему менеджеру. В итоге Волокушин сознался в содеянном и вскоре был задержан. Примечательно, что он и сам является футболистом любительской команды из Москвы.
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