Работник банка украл более 10 миллионов рублей у бывших игроков "Динамо" и "Локомотива"

Работник ВТБ похитил более 10 миллионов рублей у трёх футболистов, которые в разные годы выступали за российские клубы "Динамо", "Локомотив" и "Спартак-Нальчик". Подробности этой истории сообщает телеграм-канал SHOT.

Старший менеджер банка Олег Волокушин провёл целый ряд операций, лишив средств спортсменов. Так, экс-игрок "Динамо" Георге Флореску остался без более чем 5,2 миллиона рублей. Бывший футболист молодёжки "Локомотива" Милан Миланович лишился 1 миллиона 357 тысяч рублей. Экс-игрок "Локо" и нальчикского "Спартака" Нгасания Илонго был ограблен на почти 3,7 миллиона рублей.