Австралийская федерация тенниса выплатит Джоковичу около $500 тысяч компенсации

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) может выплатить до 500 тысяч долларов в качестве компенсации судебных издержек Новаку Джоковичу после процесса об аннулировании его визы. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, точная сумма ещё не определена, а компенсация может быть выплачена по соглашению "о борьбе Джоковича за то, чтобы остаться в Мельбурне и участвовать в соревнованиях".

Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, которая не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.