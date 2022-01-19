Австралийская федерация тенниса выплатит Джоковичу около $500 тысяч компенсации
Напомним, из-за решения местных властей серб не смог принять участие в первом турнире года Большого шлема.
Сербский теннисист Новак Джокович, депортированный из Австралии. Фото © ТАСС / АР / Darko Bandic
Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) может выплатить до 500 тысяч долларов в качестве компенсации судебных издержек Новаку Джоковичу после процесса об аннулировании его визы. Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, точная сумма ещё не определена, а компенсация может быть выплачена по соглашению "о борьбе Джоковича за то, чтобы остаться в Мельбурне и участвовать в соревнованиях".
Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, которая не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.
10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы и решение о депортации, принятое погранслужбой страны. Однако 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение вновь аннулировать визу Джоковича. 16 января сербский теннисист покинул Австралию, улетев из Мельбурна в Дубай.
Комментариев: 0