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Сбер с 20 января переведёт на удалёнку 70% сотрудников в Москве

Региональные подразделения компании будут принимать решение исходя из эпидемиологической обстановки.

19 января, 14:13
<p>© ТАСС / Усманов Замир</p>

© ТАСС / Усманов Замир

Сбер принял решение перевести на дистанционный формат работы 70% сотрудников на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Сбер увеличивает число сотрудников, работающих удалённо, до 70% в связи со стремительным распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Решение вступает в силу с 20 января 2022 года", — говорится в релизе.

В компании пояснили, что решение о переводе сотрудников на удалёнку пока касается только столичных офисов банка. Региональные подразделения будут действовать исходя из эпидемиологической ситуации.

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Ранее Лайф сообщал, что в связи с распространением ковида власти Москвы обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку. Аналогичные меры были приняты и в Подмосковье.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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