Сбер с 20 января переведёт на удалёнку 70% сотрудников в Москве

Сбер принял решение перевести на дистанционный формат работы 70% сотрудников на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Сбер увеличивает число сотрудников, работающих удалённо, до 70% в связи со стремительным распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Решение вступает в силу с 20 января 2022 года", — говорится в релизе.

В компании пояснили, что решение о переводе сотрудников на удалёнку пока касается только столичных офисов банка. Региональные подразделения будут действовать исходя из эпидемиологической ситуации.