Курский депутат Карцев без маски пронёс в красную зону самогон и сало с чесноком

Депутат Курской областной думы от КПРФ Николай Карцев рассказал, как ему удалось пронести в красную зону ковидного госпиталя самогон, сало и чеснок. Слова парламентария приводят "Курские известия".

По его утверждению, всё произошло 1 января 2021 года. Накануне ему позвонила сестра бывшей супруги и рассказала, что все новогодние праздники лечится от ковида в железногорской больнице. Утром депутат собрал сумку, положив в неё "чеснок, кусок сала, хреновину, баночку медку, самогонку". Со всеми этими "гостинцами" Карцев отправился навестить женщину.

"Я вошёл в коридор на первом этаже, там никого, расслабились, что ли. Начал звонить свояченице, врач выскочил: "Что такое? Почему вы вошли, да ещё без маски?" — вспоминает прошлогоднее событие парламентарий.

Этому врачу Карцев в итоге и передал сумку. По словам депутата, потом все четверо пациентов, которые находились в палате с его родственницей, выздоровели и благодарили его за "гостинцы". При этом сам парламентарий признался, что не вакцинировался и не болел ковидом, а лучшей защитой "от 100 видов вирусов" он считает молитву "Отче наш".