Статбюро Британии: Риск повторного инфицирования "омикроном" в 16 раз выше, чем "дельтой"

В Британии риск повторного заражения ковидом в случае со штаммом "омикрон" выше в 16 раз, чем с дельта-вариантом. Такие данные опубликованы в отчёте Национальной статистической службы (ONS) Соединённого Королевства.

"Риск реинфекции был в 16 раз выше в период доминирования омикрон-штамма с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по сравнению с периодом доминирования дельта-штамма с 17 мая по 19 декабря 2021 года", — цитирует РИА "Новости" выдержку из доклада.

Указывается, что прошедшие вакцинацию любым препаратом от 15 до 90 дней назад, затем вторым компонентом Pfizer — от 15 до 80 дней назад или же тремя дозами другого лекарства от коронавируса реже непривитых заражались инфекцией. И всё же ранее вакцина была не такой эффективной.

Также сообщается, что невакцинированные в два раза чаще заражались ковидом повторно в период с 2 июля 2021-го по 9 января 2022-го, нежели полностью привитые. А с 9 по 31 декабря 2021 года пациенты с омикрон-штаммом меньше жаловались на потерю вкуса и обоняния, чем заражённые дельта-вариантом.

Как указывает портал Worldometers, с начала пандемии в Великобритании выявлено 15 399 300 млн случаев заражения коронавирусом, а число летальных исходов составляет 152 513. При этом выздоровевших от ковида насчитывается 11 617 031. В мировом рейтинге по распространению инфекции Соединённое Королевство находится на четвёртом месте после США, Индии и Бразилии.