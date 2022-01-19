Джонсон: Британия отменяет обязательное ношение масок и рекомендацию работать из дома

По его словам, со следующей недели перестанут действовать обязательное требование к ношению масок в закрытых помещениях и общественном транспорте, рекомендация для работодателей о переводе сотрудников на удалённую работу и требование демонстрации электронного свидетельства о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов.