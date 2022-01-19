Джонсон: Британия отменяет обязательное ношение масок и рекомендацию работать из дома
В скором времени в стране будут относиться к коронавирусу как к простуде и перестанут требовать обязательной изоляции, уточнил премьер-министр.
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В Великобритании отменяется большинство ограничений, введённых из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Борис Джонсон.
По его словам, со следующей недели перестанут действовать обязательное требование к ношению масок в закрытых помещениях и общественном транспорте, рекомендация для работодателей о переводе сотрудников на удалённую работу и требование демонстрации электронного свидетельства о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов.
Глава британского кабмина также заметил, что в скором времени страна будет относиться к коронавирусу как к простуде и перестанет требовать обязательной изоляции.
Тем временем в России волна "омикрона" только начинается. Работодателям уже рекомендовано перевести максимально возможное число сотрудников на удалёнку, а новый штамм, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, доминирует уже в трёх регионах страны. Правительство подготовило новый план по борьбе с ковидом с учётом этой разновидности, о нём уже сообщили президенту Владимиру Путину, который на следующей неделе проведёт совещание с членами кабмина.
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