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Сторонники Порошенко вывесили на здании суда плакат "Зе game over" со средним пальцем

Но это не всё — постер, посвящённый Владимиру Зеленскому, разместили напротив гостиницы Hyatt, где, по слухам, разместился госсекретарь США Энтони Блинкен.

19 января, 13:25

Обстановка в Киеве перед зданием Печерского суда. Фото © Телеграм-канал "Политика страны"

Плакат в поддержку Порошенко на здании суда в Киеве. Видео © Телеграм-канал "Политика страны"

В Киеве сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, заподозренного в госизмене и содействии терроризму и отпущенного под личное обязательство, вывесили на здании Печерского суда плакат с надписью "Зе game over" (Зе — от фамилии президента Украины Владимира Зеленского. — Прим. Лайфа).

На кадрах, снятых возле суда, где прошло заседание, видно большое количество людей и огромный постер с посылом, что "игра" Зеленского подошла к концу. Кроме того, на видео, опубликованном в телеграм-канале "Политика страны", можно заметить, что на плакате бунтари изобразили ещё и средний палец. Примечательно, что постер повесили напротив гостиницы Hyatt, где, по некоторым данным, поселился глава Госдепа Энтони Блинкен.

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Как ранее рассказывал Лайф, Порошенко предъявили обвинение в госизмене ещё в декабре, но экс-президент спешно покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и тут же получил повестку в суд, но заседание перенесли на 19-е число. Сегодня суд отпустил Порошенко под личное обязательство.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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