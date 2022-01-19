Сторонники Порошенко вывесили на здании суда плакат "Зе game over" со средним пальцем

В Киеве сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, заподозренного в госизмене и содействии терроризму и отпущенного под личное обязательство, вывесили на здании Печерского суда плакат с надписью "Зе game over" (Зе — от фамилии президента Украины Владимира Зеленского. — Прим. Лайфа).

На кадрах, снятых возле суда, где прошло заседание, видно большое количество людей и огромный постер с посылом, что "игра" Зеленского подошла к концу. Кроме того, на видео, опубликованном в телеграм-канале "Политика страны", можно заметить, что на плакате бунтари изобразили ещё и средний палец. Примечательно, что постер повесили напротив гостиницы Hyatt, где, по некоторым данным, поселился глава Госдепа Энтони Блинкен.