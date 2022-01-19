Суд отпустил Порошенко под личное обязательство

Печерский районный суд Киева постановил отпустить бывшего президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство. Это самая мягкая мера пресечения из всех возможных. Политика, которого 17 января задержали в аэропорту сразу по прилёте в Киев, подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Прокуроры просили суд арестовать Порошенко с миллиардным залогом и обязательством сдать паспорта, чтобы у него не было возможности скрыться от следствия, но его отпустили просто так, без залога. Напомним, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука по тому же обвинению заключили под домашний арест.