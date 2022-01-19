Суд отпустил Порошенко под личное обязательство
За политика предлагали внести рекордный залог в размере одного миллиарда гривен (эта сумма по нынешнему курсу эквивалентна почти 36 миллионам долларов), но его отпустили просто так, без залога.
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Печерский районный суд Киева постановил отпустить бывшего президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство. Это самая мягкая мера пресечения из всех возможных. Политика, которого 17 января задержали в аэропорту сразу по прилёте в Киев, подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Прокуроры просили суд арестовать Порошенко с миллиардным залогом и обязательством сдать паспорта, чтобы у него не было возможности скрыться от следствия, но его отпустили просто так, без залога. Напомним, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука по тому же обвинению заключили под домашний арест.
Как ранее рассказывал Лайф, Порошенко предъявили обвинение в госизмене ещё в декабре, но экс-президент спешно покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и тут же получил повестку в суд, но заседание перенесли на сегодняшнее число.
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