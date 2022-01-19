Самолёт "Победы" экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажира
Прибывшим к лайнеру медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.
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Самолёт авиакомпании "Победа" совершил вынужденную посадку в аэропорту города Сочи из-за смерти пассажира — тот умер во время полёта. Лайнер выполнял рейс по маршруту Москва — Пафос (Кипр).
"Сегодня в 11:17 в аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку рейс авиакомпании "Победа", летевший по маршруту Москва (Внуково) — Пафос. В полёте пассажиру — мужчине 1954 г.р. — стало плохо и он скончался", — сообщили в пресс-службе оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".
К приземлившемуся самолёту вызвали скорую помощь, однако медики лишь констатировали смерть пассажира. Причины смерти не озвучиваются. В пресс-службе добавили, что вылет рейса назначили на 15:00.
Ранее Лайф сообщал, что в Сочи при заходе на посадку в самолёт "Уральских авиалиний" ударила молния. Одна из пассажирок сняла этот момент на видео.
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