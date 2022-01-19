Рябков резко ответил на требования Запада о перемещении войск на территории России

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не намерена перемещать вооружённые войска на своей территории под внешним давлением.

"Что касается американских требований "срочно отвести войска от границы с Украиной", то будем и далее терпеливо разъяснять коллегам, что соответствующие силы и средства находятся на нашей территории и вносить какие-либо изменения в их перемещение под давлением извне мы не собираемся", — пояснил Сергей Рябков на мероприятии клуба "Валдай".