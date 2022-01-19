Рябков резко ответил на требования Запада о перемещении войск на территории России
По словам дипломата, Москва в очередной раз объясняет, что указанные военные мощности располагаются на своей же земле.
Замглавы МИД России Сергей Рябков © ТАСС / Сергей Бобылев
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не намерена перемещать вооружённые войска на своей территории под внешним давлением.
"Что касается американских требований "срочно отвести войска от границы с Украиной", то будем и далее терпеливо разъяснять коллегам, что соответствующие силы и средства находятся на нашей территории и вносить какие-либо изменения в их перемещение под давлением извне мы не собираемся", — пояснил Сергей Рябков на мероприятии клуба "Валдай".
Ранее Госдеп назвал учения России в Белоруссии "крайне опасной" демонстрацией силы. В свою очередь новый посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что наращивание сил НАТО у белорусских границ не останется незамеченным Россией. На это указывал и белорусский лидер Александр Лукашенко. Он сообщил, что у границ республики на территории Польши и Прибалтики находится более 30 тысяч военнослужащих. Также белорусский лидер обвинил Украину в переброске к рубежам страны подразделений Национальной гвардии из "националистов-радикалов".
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