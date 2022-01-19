ВОЗ: На омикрон-штамм приходится уже 72% случаев заражений ковидом в мире

За минувший месяц на омикрон-вариант коронавируса пришлось почти 72% заражений. Об этом говорится в еженедельном отчёте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на международную базу данных геномов вирусов GISAID.

При этом новая мутация стремительно вытесняет "дельту", так как на её долю приходится всего 28% заражённых. Как уточняется, учёные исследовали образцы, полученные с 16 декабря 2021-го по 14 января 2022 года.

Также отмечается, что за минувший месяц менее 0,1% заражений приходится на штаммы "гамма" и "альфа".

А ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему нельзя считать "омикрон" более лёгким. При этом специалист отметил, что тяжёлое течение ковида при новом штамме, скорее всего, вообще не затронет привитых "Спутником V".

