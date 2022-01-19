Рябков назвал критической ситуацию в европейской безопасности

Из-за действий США и НАТО в сфере европейской безопасности сложилась критическая ситуация. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Действительно, ситуация в области европейской безопасности критическая. Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию", — отметил дипломат.