Рябков назвал критической ситуацию в европейской безопасности
И по мнению замминистра иностранных дел РФ, ответственность за такое положение дел лежит на США и НАТО.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
Из-за действий США и НАТО в сфере европейской безопасности сложилась критическая ситуация. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
"Действительно, ситуация в области европейской безопасности критическая. Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию", — отметил дипломат.
Он напомнил, что Россия предложила Западу реалистичный вариант выхода из этой ситуации, прежде всего Россия хочет достичь договорённостей по гарантиям безопасности с США, поскольку вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс контрпродуктивно, добавил Рябков.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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