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Рябков назвал критической ситуацию в европейской безопасности

И по мнению замминистра иностранных дел РФ, ответственность за такое положение дел лежит на США и НАТО.

19 января, 12:07

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Из-за действий США и НАТО в сфере европейской безопасности сложилась критическая ситуация. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Действительно, ситуация в области европейской безопасности критическая. Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию", отметил дипломат.

Он напомнил, что Россия предложила Западу реалистичный вариант выхода из этой ситуации, прежде всего Россия хочет достичь договорённостей по гарантиям безопасности с США, поскольку вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс контрпродуктивно, добавил Рябков.

Рябков: Россия не готова бесконечно ждать ответов США и НАТО по гарантиям безопасности

Рябков: Россия не готова бесконечно ждать ответов США и НАТО по гарантиям безопасности

Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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