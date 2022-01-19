Меркель отказалась от предложения Гутерриша работать в ООН

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от работы в Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом политик лично сообщила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в телефонном разговоре, сообщает DPA со ссылкой на бюро Меркель.

"[Меркель] позвонила генеральному секретарю ООН на прошлой неделе, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение", — уточнили в бюро экс-лидера немецкого правительства.