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Меркель отказалась от предложения Гутерриша работать в ООН

Экс-канцлер ФРГ поблагодарила генсека организации за предоставленную возможность.

19 января, 12:01
<p>Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPYDuvCD-Jt/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bundeskanzlerin</a></p>

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель © Instagram / bundeskanzlerin

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от работы в Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом политик лично сообщила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в телефонном разговоре, сообщает DPA со ссылкой на бюро Меркель.

"[Меркель] позвонила генеральному секретарю ООН на прошлой неделе, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение", — уточнили в бюро экс-лидера немецкого правительства.

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Ранее Лайф рассказывал, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Меркель консультативную должность в организации, занимающейся глобальными общественными благами. Источники предполагали, что экс-канцлер откажется от предложения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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