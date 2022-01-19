Меркель отказалась от предложения Гутерриша работать в ООН
Экс-канцлер ФРГ поблагодарила генсека организации за предоставленную возможность.
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель © Instagram / bundeskanzlerin
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от работы в Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом политик лично сообщила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в телефонном разговоре, сообщает DPA со ссылкой на бюро Меркель.
"[Меркель] позвонила генеральному секретарю ООН на прошлой неделе, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение", — уточнили в бюро экс-лидера немецкого правительства.
Ранее Лайф рассказывал, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Меркель консультативную должность в организации, занимающейся глобальными общественными благами. Источники предполагали, что экс-канцлер откажется от предложения.
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