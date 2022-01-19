Волочкова после скандала в самолёте и пяти часов в полиции записала видеообращение

Анастасия Волочкова и её спутник рассказали о скандале на рейсе с Мальдив Instagram / volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова, оказавшаяся в центре скандала из-за отказа надеть маску на борту самолёта, опубликовала видеообращение на своей страничке в "Инстаграме". В нём звезда развёрнуто прокомментировала инцидент на рейсе с Мальдив и озвучила свою версию произошедшего.

По словам артистки и её спутника, всё началось с того, что они заняли места у аварийного выхода в силу того, что у балерины "длинные ноги и им необходимо отдохнуть". Пассажиры в течение полёта подходили к ней с просьбой сфотографироваться, а также поклонники задавали вопросы. Особенно активно общались дети. Пока спутник девушки отлучался за кофе, Волочкова уступила место мальчику, с которым разговаривала. В этот момент подошёл стюард и потребовал от балерины надеть маску, он держал камеру в руках и снимал правонарушение. В ответ на требование вернувшийся компаньон танцовщицы предложил бортпроводнику попробовать попить кофе в маске, рассказала балерина.

Она также добавила, что это был тот же самый сотрудник авиакомпании, который указывал ей на отсутствие маски на пути к островам. Знаменитость предположила, что стюард решил "докопаться" до неё из-за популярности и затеял "провокацию чистой воды". В аэропорту, по словам звезды, пару встретило не менее 20 полицейских, после чего им пришлось проехать в отделение.

"Нас встречают 20 человек полиции в аэропорту — как преступницу. Пять часов мы провели в участке, это провокация чистой воды. Я буду подавать в суд на стюарда", — заявила Волочкова.