Волочкова после скандала в самолёте и пяти часов в полиции записала видеообращение
В нём она расставила все точки над "i". Знаменитость предположила, что стюард решил "докопаться" до неё из-за популярности и затеял "провокацию чистой воды".
Анастасия Волочкова со спутником © Instagram / volochkova_art
Анастасия Волочкова и её спутник рассказали о скандале на рейсе с Мальдив Instagram / volochkova_art
Российская балерина Анастасия Волочкова, оказавшаяся в центре скандала из-за отказа надеть маску на борту самолёта, опубликовала видеообращение на своей страничке в "Инстаграме". В нём звезда развёрнуто прокомментировала инцидент на рейсе с Мальдив и озвучила свою версию произошедшего.
По словам артистки и её спутника, всё началось с того, что они заняли места у аварийного выхода в силу того, что у балерины "длинные ноги и им необходимо отдохнуть". Пассажиры в течение полёта подходили к ней с просьбой сфотографироваться, а также поклонники задавали вопросы. Особенно активно общались дети. Пока спутник девушки отлучался за кофе, Волочкова уступила место мальчику, с которым разговаривала. В этот момент подошёл стюард и потребовал от балерины надеть маску, он держал камеру в руках и снимал правонарушение. В ответ на требование вернувшийся компаньон танцовщицы предложил бортпроводнику попробовать попить кофе в маске, рассказала балерина.
Она также добавила, что это был тот же самый сотрудник авиакомпании, который указывал ей на отсутствие маски на пути к островам. Знаменитость предположила, что стюард решил "докопаться" до неё из-за популярности и затеял "провокацию чистой воды". В аэропорту, по словам звезды, пару встретило не менее 20 полицейских, после чего им пришлось проехать в отделение.
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"Нас встречают 20 человек полиции в аэропорту — как преступницу. Пять часов мы провели в участке, это провокация чистой воды. Я буду подавать в суд на стюарда", — заявила Волочкова.
Напомним, ранее появилось видео конфликта. Сообщалось, что Анастасия Волочкова устроила скандал из-за нежелания надевать маску. По некоторым данным, разборки длились три часа из восьми часов полёта лайнера, который летел с Мальдив в Москву. В аэропорту Шереметьево Волочкову с её спутником встретили сотрудники полиции. Волочкова не впервые попадает в подобные скандалы. В августе 2020 года Тверской районный суд Москвы оштрафовал её на 40 тысяч рублей после поездки в закрытый на карантин Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области.
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