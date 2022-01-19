6 самых абсурдных скандалов Волочковой, в которые она успела встрять за последние годы
Сейчас Анастасию по праву можно назвать самой известной балериной в России. Вот только её профессиональные качества тут ни при чём. Всё дело в таланте ввязываться в скандалы. Вспоминаем самые яркие.
Маска в самолёте
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Начало 2022 года дива вместе с возлюбленным провела на Мальдивах. Без эротических фотосессий не обошлось, но за последние несколько лет их градус заметно упал. Зато на обратном пути Волочковой всё-таки удалось привлечь к себе внимание: она отказалась надевать маску, из-за чего в аэропорту Шереметьево её уже встречали полицейские. Спустя пять часов пару отпустили, но вот балерина это так оставлять не собирается: она уже планирует подать в суд на стюарда, который и начал, по её мнению, скандал. Чем дело закончится — покажет время.
"Под свою ёлочку пописала"
Анастасия Волочкова. Фото © Instagram / volochkova_art, Telegram / "Немалахов"
Инцидент произошёл летом 2021-го. Кто-то из соседей сфотографировал Анастасию, пока она справляла нужду под деревом у себя на участке. Отрицать, что это она, балерина не стала. Напротив, заявила, что имеет право сколько угодно "писать под ёлочкой", пока она это делает на своём участке, а позже запустила сомнительный флешмоб, призывая фанатов и коллег справлять нужду на природе. Скандалу даже посвятили несколько ток-шоу — вот как нужно напоминать о себе.
"Абсолютное быдло"
Должно быть, своё нелестное мнение балерине высказать хотят многие, но сделать это ей в лицо осмеливались единицы. Один из таких случаев произошёл в 2019 году на съёмках ТВ-шоу "Звёзды сошлись". На программе Волочкова поругалась с актрисой Юлией Рутберг из-за разных взглядов на тату. Балерина, мягко говоря, не оценила внешний вид племянницы Александра Маршала и её молодого человека, чуть ли не полностью покрытого татуировками, на что актриса выпалила: "Мы с вами сейчас, отчасти некоторые, ведём себя как абсолютное быдло". Анастасия терпеть такое отношение не стала: "Больше хотите мне судилище устроить, чем я ребятам. Милая моя, я вам что, кукла, что ли?" Но позже дива призналась, что программа получилась весёлая и она "искренне смеялась".
Наводнение в Амурской области
Летом 2013-го в гастрольном графике звезды была Амурская область. Как раз за несколько дней до посещения балерины произошло наводнение, которое оставило без дома тысячи людей. Анастасия поступила по совести — всё-таки приехала и дала благотворительный концерт, но пара фотографий, которые она сделала для своего инстаграма, спровоцировали настоящий скандал. Кадр из ковша экскаватора тут же разлетелся по Интернету — пользователи массово обвиняли балерину в пиаре на трагедии. Но у Волочковой было своё видение: "Я приехала сюда с доброй миссией. А всем этим "писателям" хочется пожелать любви и добра. У них будто нет ничего светлого в жизни".
Эротика на Мальдивах
Эротическая фотосессия с Мальдив была сделана в начале 2011-го — 11 лет назад. Но шум, который она наделала, помнят до сих пор. Тогда за непристойное поведение Анастасию исключили из "Единой России", а врачи почему-то даже начали обсуждать психологическое здоровье балерины. С тех пор звезда так часто делится обнажёнными снимками, что теперь таким контентом уже никого не удивить.
Ссора с Собчак
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак. Фото © Instagram / volochkova_art
Отношения балерины со светской львицей Ксенией Собчак складывались напряжённо всегда. Один из самых громких случаев произошёл в 2012-м. Тогда Волочкова заявила, что ей звонил оппозиционер Алексей Навальный с требованиями извиниться перед будущей кандидаткой в президенты РФ. После в блоге балерина продолжила гнуть свою линию. Якобы ей позвонила пьяная Собчак и призналась, что звонок "Навального" подстроила она. Но пользователи Сети верить на слово не собирались: выяснилось, что Ксения ну никак не могла позвонить балерине, ведь в тот момент была на мероприятии. Итог — отношения между звёздами весьма сомнительные до сих пор, несмотря на то что уже тогда стало ясно: над Волочковой просто подшутили телефонные пранкеры.
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