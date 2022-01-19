Сенатор Бибикова пообещала россиянам проиндексированные на 8,6% пенсии уже в феврале
По её мнению, решение, необходимое для изменения размера выплат, будет принято до конца текущего месяца.
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Российские пенсионеры начиная с февраля текущего года будут получать проиндексированную на 8,6% пенсию. Такие сроки обозначила замглавы Комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.
По её словам, в январе россияне получат компенсацию к полученной пенсии. А до конца месяца будет принято решение об индексации выплат до 8,6%, добавила Бибикова.
"Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдёт по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена", — пояснила парламентарий.
Напомним, ещё в конце 2021 года Владимир Путин заявил, что власти не должны отступать от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции. После этого 12 января глава государства предложил правительству повысить пенсионные выплаты на 8,6%. 19 января Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал соответствующие поправки в законодательство, которые за два дня до этого были внесены на рассмотрение. По словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, таким образом средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля.
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