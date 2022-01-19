Сенатор Бибикова пообещала россиянам проиндексированные на 8,6% пенсии уже в феврале

Российские пенсионеры начиная с февраля текущего года будут получать проиндексированную на 8,6% пенсию. Такие сроки обозначила замглавы Комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

По её словам, в январе россияне получат компенсацию к полученной пенсии. А до конца месяца будет принято решение об индексации выплат до 8,6%, добавила Бибикова.