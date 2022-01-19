Рябков: Никакого риска крупномасштабной войны в Европе нет

На сегодняшний день риска крупномасштабной войны в Европе нет, Россия не намерена предпринимать агрессивных действий в отношении Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Я уверен, что нет никакого риска крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или ещё где-нибудь", — сказал дипломат.

Рябков также заверил, что РФ не намерена атаковать, нападать и вторгаться на Украину.