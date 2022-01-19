Рябков: Никакого риска крупномасштабной войны в Европе нет
Как заверил замглавы Министерства иностранных дел, РФ не намерена атаковать, нападать и вторгаться на Украину.
Сергей Рябков © ТАСС / МИД РФ
На сегодняшний день риска крупномасштабной войны в Европе нет, Россия не намерена предпринимать агрессивных действий в отношении Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Я уверен, что нет никакого риска крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или ещё где-нибудь", — сказал дипломат.
Рябков также заверил, что РФ не намерена атаковать, нападать и вторгаться на Украину.
Ранее Посольство РФ призвало США прекратить истерики и нагнетание напряжённости вокруг Донбасса. Также в дипмиссии считают, что если Вашингтон на самом деле привержен дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, то ему следует отказаться от поставок вооружений ВСУ.
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