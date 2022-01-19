НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Рябков: Никакого риска крупномасштабной войны в Европе нет

Как заверил замглавы Министерства иностранных дел, РФ не намерена атаковать, нападать и вторгаться на Украину.

19 января, 12:12
<p>Сергей Рябков © ТАСС / МИД РФ</p>

Сергей Рябков © ТАСС / МИД РФ

На сегодняшний день риска крупномасштабной войны в Европе нет, Россия не намерена предпринимать агрессивных действий в отношении Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Я уверен, что нет никакого риска крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или ещё где-нибудь", — сказал дипломат.

Рябков также заверил, что РФ не намерена атаковать, нападать и вторгаться на Украину.

Рябков: Россия не готова бесконечно ждать ответов США и НАТО по гарантиям безопасности

Рябков: Россия не готова бесконечно ждать ответов США и НАТО по гарантиям безопасности

Ранее Посольство РФ призвало США прекратить истерики и нагнетание напряжённости вокруг Донбасса. Также в дипмиссии считают, что если Вашингтон на самом деле привержен дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, то ему следует отказаться от поставок вооружений ВСУ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1