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Скончалась актриса из сериала "Петербургские тайны" Екатерина Сибирякова

Ей было всего 49 лет, почти 30 из которых она прослужила в Московском драматическом театре имени Пушкина.

19 января, 13:11
<p>Екатерина Сибирякова © VK / <a href="https://vk.com/club1288419?w=wall-1288419_8213" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Московский драматический театр им. А.С. Пушкина</a></p>

Екатерина Сибирякова © VK / Московский драматический театр им. А.С. Пушкина

На 50-м году жизни умерла актриса Екатерина Сибирякова, известная по ролям в сериалах "Петербургские тайны" и "Две судьбы". Об этом сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина.

"Екатерина Сибирякова была не только замечательной, талантливой актрисой, но и прекрасным, открытым человеком. Приносим соболезнования родным и близким. Светлая память", — говорится в релизе.

Причина смерти артистки не называется, также пока не известны дата и место её похорон. В театре, где Сибирякова проработала почти 30 лет, отметили, что её героинь объединяла общая черта — в каждой из них вне зависимости от обстоятельств, судьбы, эпохи было что-то человеческое, что-то живое и светлое, вызывающее у зрителя неизменное сочувствие, сопереживание, симпатию.

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Ранее Лайф рассказывал о смерти актёра из сериалов "Солдаты" и "Моя прекрасная няня" Анатолия Басина. Ему было 72 года, 27 из которых он прослужил в Иркутском драматическом театре.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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