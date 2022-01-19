Скончалась актриса из сериала "Петербургские тайны" Екатерина Сибирякова

На 50-м году жизни умерла актриса Екатерина Сибирякова, известная по ролям в сериалах "Петербургские тайны" и "Две судьбы". Об этом сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина.

"Екатерина Сибирякова была не только замечательной, талантливой актрисой, но и прекрасным, открытым человеком. Приносим соболезнования родным и близким. Светлая память", — говорится в релизе.

Причина смерти артистки не называется, также пока не известны дата и место её похорон. В театре, где Сибирякова проработала почти 30 лет, отметили, что её героинь объединяла общая черта — в каждой из них вне зависимости от обстоятельств, судьбы, эпохи было что-то человеческое, что-то живое и светлое, вызывающее у зрителя неизменное сочувствие, сопереживание, симпатию.