Глава делегации РФ в Вене заявил о начале обратного отсчёта по гарантиям безопасности

Россия запустила обратный отсчёт в ожидании принятия Западом российских предложений о евробезопасности. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Наступает момент истины, когда Запад либо принимает наши предложения, либо будут найдены иные способы обеспечения безопасности России. Времени для этого остаётся всё меньше. Обратный отсчёт пошёл", — сказал Гаврилов.