Глава делегации РФ в Вене заявил о начале обратного отсчёта по гарантиям безопасности
При наличии доброй воли и готовности к компромиссу в любой ситуации можно найти выход на взаимоприемлемые развязки, однако времени для этого всё меньше, заметил Гаврилов.
Штаб-квартира НАТО © Flickr / NATO
Россия запустила обратный отсчёт в ожидании принятия Западом российских предложений о евробезопасности. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Наступает момент истины, когда Запад либо принимает наши предложения, либо будут найдены иные способы обеспечения безопасности России. Времени для этого остаётся всё меньше. Обратный отсчёт пошёл", — сказал Гаврилов.
Он выразил уверенность, что при наличии доброй воли и готовности к компромиссу в любой ситуации можно найти выход на взаимоприемлемые развязки.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. В проекте документа — такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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