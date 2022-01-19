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"Зенит" может подписать французского форварда Плеа

В нынешнем сезоне он забил три мяча в 18 играх чемпионата Германии.

19 января, 12:54

Алассана Плеа. Фото © ТАСС / РА / Hasan Bratic

"Зенит" может подписать французского форварда "Боруссии" из Мёнхенгладбаха Алассана Плеа, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём твиттере.

Согласно опубликованным данным, между клубами ведутся переговоры о возможном переходе. В услугах Плеа также заинтересован английский "Ньюкасл".

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Добавим, что в текущем сезоне Алассан Плеа принял участие в 18 матчах чемпионата Германии и отметился тремя забитыми мячами.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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