"Зенит" может подписать французского форварда Плеа

"Зенит" может подписать французского форварда "Боруссии" из Мёнхенгладбаха Алассана Плеа, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём твиттере.

Согласно опубликованным данным, между клубами ведутся переговоры о возможном переходе. В услугах Плеа также заинтересован английский "Ньюкасл".