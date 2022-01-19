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Порошенко подколол Зеленского призывом "прихлопнуть крышку пианино"

Бывший президент Украины, избежав ареста, пообещал сторонникам дать отпор политическим оппонентам, которые якобы учинили против него расправу с помощью сфабрикованных уголовных дел.

19 января, 12:53
<p>Фрагмент номера "Вечернего квартала" "Игра без штанов" © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=J_UWafVKjLw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube</a></p>

Фрагмент номера "Вечернего квартала" "Игра без штанов" © YouTube

Украинский политик Пётр Порошенко, которого сегодня Печерский районный суд Киева постановил отпустить под личное обязательство, выступил с небольшой речью к своим сторонникам после заседания. Бывший президент поблагодарил украинцев за поддержку, выразил признательность политикам из других партий, которые встали на его сторону, а также потроллил своего оппонента — нынешнего главу государства Владимира Зеленского.

Порошенко припомнил действующему президенту один из ярких номеров "Вечернего квартала", в котором тот симулирует игру на рояле гениталиями.

"Настало время прихлопнуть крышку пианино", — заявил Порошенко, вызвав смех и аплодисменты у своих сторонников.

Суд отпустил Порошенко под личное обязательство

Суд отпустил Порошенко под личное обязательство

Как ранее рассказывал Лайф, Порошенко предъявили обвинение в госизмене ещё в декабре, но экс-президент спешно покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и тут же получил повестку в суд, но заседание перенесли на сегодняшнее число.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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