Порошенко подколол Зеленского призывом "прихлопнуть крышку пианино"

Украинский политик Пётр Порошенко, которого сегодня Печерский районный суд Киева постановил отпустить под личное обязательство, выступил с небольшой речью к своим сторонникам после заседания. Бывший президент поблагодарил украинцев за поддержку, выразил признательность политикам из других партий, которые встали на его сторону, а также потроллил своего оппонента — нынешнего главу государства Владимира Зеленского.