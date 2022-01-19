Порошенко подколол Зеленского призывом "прихлопнуть крышку пианино"
Бывший президент Украины, избежав ареста, пообещал сторонникам дать отпор политическим оппонентам, которые якобы учинили против него расправу с помощью сфабрикованных уголовных дел.
Фрагмент номера "Вечернего квартала" "Игра без штанов" © YouTube
Украинский политик Пётр Порошенко, которого сегодня Печерский районный суд Киева постановил отпустить под личное обязательство, выступил с небольшой речью к своим сторонникам после заседания. Бывший президент поблагодарил украинцев за поддержку, выразил признательность политикам из других партий, которые встали на его сторону, а также потроллил своего оппонента — нынешнего главу государства Владимира Зеленского.
Порошенко припомнил действующему президенту один из ярких номеров "Вечернего квартала", в котором тот симулирует игру на рояле гениталиями.
"Настало время прихлопнуть крышку пианино", — заявил Порошенко, вызвав смех и аплодисменты у своих сторонников.
Как ранее рассказывал Лайф, Порошенко предъявили обвинение в госизмене ещё в декабре, но экс-президент спешно покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и тут же получил повестку в суд, но заседание перенесли на сегодняшнее число.
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