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В Москве по подозрению в получении взятки задержан главврач "Матросской Тишины" Кравченко

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

19 января, 12:47

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Главврач СИЗО "Матросская Тишина" Александр Кравченко задержан в столице по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Кравченко подозревают в преступлении, связанном со взяткой в крупном размере. Он находится в одном из столичных ИВС", — уточнил собеседник ТАСС.

Официальных комментариев по поводу задержания Александра Кравченко пока не поступало.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали мужчину, попытавшегося изнасиловать двух женщин. Довести умысел до конца фигурант уголовного дела не сумел, сейчас правоохранители проверяют его на возможную причастность к аналогичным случаям.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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