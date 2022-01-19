В Москве по подозрению в получении взятки задержан главврач "Матросской Тишины" Кравченко

Главврач СИЗО "Матросская Тишина" Александр Кравченко задержан в столице по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Кравченко подозревают в преступлении, связанном со взяткой в крупном размере. Он находится в одном из столичных ИВС", — уточнил собеседник ТАСС.

Официальных комментариев по поводу задержания Александра Кравченко пока не поступало.