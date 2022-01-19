В Москве по подозрению в получении взятки задержан главврач "Матросской Тишины" Кравченко
Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Главврач СИЗО "Матросская Тишина" Александр Кравченко задержан в столице по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Кравченко подозревают в преступлении, связанном со взяткой в крупном размере. Он находится в одном из столичных ИВС", — уточнил собеседник ТАСС.
Официальных комментариев по поводу задержания Александра Кравченко пока не поступало.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали мужчину, попытавшегося изнасиловать двух женщин. Довести умысел до конца фигурант уголовного дела не сумел, сейчас правоохранители проверяют его на возможную причастность к аналогичным случаям.
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