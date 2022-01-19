Белоруссия обвинила польских пограничников в нарушении границы
Причём поляки умудрились перейти в соседнюю страну два раза за день. В Минске добавили, что сопредельная сторона уже уведомлена о произошедшем.
Фото © Telegram / Пограничный комитет Беларуси
Момент нарушения государственной границы Белоруссии польским военным. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси
Польские военные дважды нарушили государственную границу Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Погранкомитета.
Ведомство опубликовало видео, на котором польский пограничник прошёл в Белоруссию на 20 метров, после чего вернулся обратно. Отмечается, что инцидент произошёл в пункте пропуска Козловичи и через несколько часов повторился вновь. В Госпогранкомитете сообщили, что уже уведомили польскую сторону о произошедшем.
"Дальнейший двусторонний обмен информацией будет осуществляться в рамках переписки аппаратов пограничных уполномоченных", — добавили в ведомстве.
В декабре прошлого года украинский вертолёт Ми-8 нарушил государственную границу Белоруссии в районе Новой Рудни. В связи с этим Минск вручил военному атташе Украины ноту.
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