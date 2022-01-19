Белоруссия обвинила польских пограничников в нарушении границы

Ведомство опубликовало видео, на котором польский пограничник прошёл в Белоруссию на 20 метров, после чего вернулся обратно. Отмечается, что инцидент произошёл в пункте пропуска Козловичи и через несколько часов повторился вновь. В Госпогранкомитете сообщили, что уже уведомили польскую сторону о произошедшем.