Политолог Безпалько объяснил, чем для России опасно возвращение Порошенко на Украину
Экс-глава Незалежной представляет угрозу для Зеленского, который сейчас вынужден терпеть недовольство населения, связанное с экономическим и энергетическим кризисом, убеждён эксперт.
Пётр Порошенко в Киеве © Facebook.com / Петро Порошенко
Бывший президент Украины Пётр Порошенко стал позиционировать себя главным националистом Украины. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.
"Фигура Порошенко опасна для Зеленского. Поскольку первый более опытен и готов идти на риск. Зеленский пытался напугать экс-лидера повесткой и политическим преследованием, и на какое-то время это сработало — Порошенко испугался и уехал за рубеж. Но, заручившись поддержкой и на Украине, и, вероятно, за границей, вернулся", — сказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".
Безпалько признал, что назвать возвращение политика триумфальным всё же нельзя, однако он это сделал на коне, показав, что готов принять вызов. Этим поступком экс-глава государства вызвал небольшие, но значимые протесты, аккумулировав вокруг себя всех националистов, уточнил эксперт. Член Совета по межнациональным отношениям признал, что Порошенко представляет угрозу для действующего президента, который сейчас вынужден терпеть недовольство населения, связанное с экономическим и энергетическим кризисом, а также высокими ценами на газ.
"Для России это опасно тем, что Порошенко может пойти ва-банк и, например, устроить войну в Донбассе. Зеленский такого развития событий опасается, а бывший глава государства, вполне вероятно, использует ход для наращивания своего политического веса", — добавил Безпалько.
Напомним, что Порошенко предъявили обвинение в госизмене ещё в декабре, но экс-президент спешно покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и тут же получил повестку в суд. Позднее стало известно, что анкета Порошенко исчезла из базы разыскиваемых лиц МВД Украины.
Комментариев: 0