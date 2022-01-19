Политолог Безпалько объяснил, чем для России опасно возвращение Порошенко на Украину

Бывший президент Украины Пётр Порошенко стал позиционировать себя главным националистом Украины. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

"Фигура Порошенко опасна для Зеленского. Поскольку первый более опытен и готов идти на риск. Зеленский пытался напугать экс-лидера повесткой и политическим преследованием, и на какое-то время это сработало — Порошенко испугался и уехал за рубеж. Но, заручившись поддержкой и на Украине, и, вероятно, за границей, вернулся", — сказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Безпалько признал, что назвать возвращение политика триумфальным всё же нельзя, однако он это сделал на коне, показав, что готов принять вызов. Этим поступком экс-глава государства вызвал небольшие, но значимые протесты, аккумулировав вокруг себя всех националистов, уточнил эксперт. Член Совета по межнациональным отношениям признал, что Порошенко представляет угрозу для действующего президента, который сейчас вынужден терпеть недовольство населения, связанное с экономическим и энергетическим кризисом, а также высокими ценами на газ.