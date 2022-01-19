На приёмного отца, насиловавшего дочерей, завели дело за съёмку порно с участием детей

В отношении приёмного отца из Москвы, который, со слов одной из дочерей, насиловал и домогался девочек, возбуждено ещё одно уголовное дело — на этот раз за изготовление порнографических материалов с участием детей. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Уже год горе-папаша находится в СИЗО за совершение насильственных действий в отношении приёмных детей. В ходе следствия выяснилось, что помимо насилия он также изготавливал порнографические материалы с участием ребят в период с июня по август 2020 года.

Напомним, первой о возможном насилии над детьми, в том числе и сексуальном, сообщила подруга многодетной семьи. Женщина рассказала полицейским, что на протяжении нескольких лет мужчина якобы избивал и насиловал дочерей, которые были взяты семьёй из детдома. Слова девушки позже подтвердила и одна из приёмных дочерей мужчины.

Позднее отец в записанном разговоре с приёмной дочерью признал, что насиловал её. Мужчина призвал девушку к человечности и попросил забрать заявление.