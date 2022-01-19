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"Это позор!": Хоккеисту "Локомотива" Буше грозит пожизненное заключение из-за изнасилования, но он спокойно продолжает играть

Громкая история произошла 10 лет назад, однако её подробности стали широко обсуждаться именно сейчас. Многие уже требуют его немедленной депортации из России.

18 января, 21:40
<p>Игроки "Локомотива" и "Спартака" Рид Буше и Дмитрий Кугрышев (слева направо) Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Игроки "Локомотива" и "Спартака" Рид Буше и Дмитрий Кугрышев (слева направо) Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Сезон в КХЛ перешёл на паузу из-за коронавируса. Команды на время прекратили матчи, а всё внимание хоккейной общественности перешло к сборной России. Почти всё. В минувшие выходные прогремела настоящая молния: американский хоккеист "Локомотива" Рид Буше признался в изнасиловании 12-летней девочки, которое случилось 10 лет назад. При этом он спокойно продолжает числиться в заявке команды. Лайф рассказывает, что произошло и какие варианты развития ситуации есть уже сейчас.

Пожизненное заключение или просто условный срок

Сама история случилась в 2011 году. Тогда Рид Буше готовился к молодёжному чемпионату мира в составе сборной США и жил во "временной семье" по местной программе развития игроков. Там же жила и 12-летняя девочка, которая впоследствии стала жертвой преступления. Буше смог воспользоваться тем, что у девочки не клеились отношения с одноклассниками, и угрожал ей, что покажет видео, которое нашёл в семейном компьютере.

В итоге Буше дважды насиловал свою соседку, шантажируя её, по сути, одним и тем же — видео с её танцем. Через некоторое время он уехал, а девочка навсегда получила серьёзную психологическую травму. Долгое время она ходила к психологу, а вскоре даже столкнулась с наркотической зависимостью.

"Он так и не понёс ответственности. А вся моя жизнь в это время была разбита на миллион кусочков. Последние 10 лет я собирала их вместе", — заявила пострадавшая в интервью Detroit Free Press.

Рид Буше. Фото © Wikipedia

Рид Буше. Фото © Wikipedia

Теперь это же издание сообщает, что Рид Буше признался в совершении насильственных действий. Однако в разбирательстве есть масса нюансов. Так, по законодательству ему может грозить срок от 25 лет до пожизненного. При этом в ходе декабрьского заседания судья удовлетворил просьбу Буше о меньшем обвинении и согласился вынести ему приговор без предварительного тюремного заключения. Как итог — за изнасилования десятилетней давности хоккеист может отделаться условным сроком. Разумеется, что потерпевшую это более чем злит.

"То, что он будет отбывать условный срок за то, что сделал, — это просто похоже на пощёчину. Я потеряла все эти годы своей жизни из-за травмы и вреда, который он причинил мне и моей семье. Это полностью разрушило её на очень долгое время", — заявила жертва хоккеиста.

Всё благодаря местной программе, которая помогает не рушить жизнь тем, кто оступился в несовершеннолетнем возрасте. Напомним, что на момент совершения преступления Буше было 17 лет. Тюрьма для него вариант маловероятный — для этого ему надо отказаться от признания вины или же нарушить режим испытательного срока. Вряд ли американец пойдёт на такое.

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"Такие игроки нигде не нужны"

Удивительное дело, но в России официальная реакция достаточно скудна. "Локомотив" и руководство КХЛ словно не заметили громкого скандала, продолжая молчать на этот счёт. Единственный комментарий ярославцев данную ситуацию никак не исправляет.

"Рид Буше в настоящий момент находится в расположении "Локомотива" и тренируется в основном составе команды. Мы не комментируем ход судебного разбирательства до его завершения. Информации о том, что игроку потребуется покинуть расположение клуба, на сегодня нет", — заявили в пресс-службе железнодорожников.

В КХЛ тоже отказались комментировать ситуацию, отметив лишь, что осуждают все формы насилия. Зато оперативно на это отреагировали отечественные хоккейные эксперты. Так, Александр Кожевников назвал случившееся "позором".

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"Такие игроки нигде не нужны. Это позор!" — заявил Кожевников "РБ-Спорт".

Примечательно, что для КХЛ Рид Буше — крайне видный игрок. Он и Кубок Гагарина брал, и в "Авангарде" Боба Хартли был на ведущих ролях. Теперь же он лидер "Локомотива" и обладатель достаточно солидного по меркам лиги контракта. К слову, эту высокую зарплату он продолжает получать и тренироваться в составе ярославцев. Как ни в чём не бывало. Разумеется, что шумиха вокруг игрока такого уровня — удар по имиджу не только самого Буше, но и всей КХЛ.

Можно ли себе представить подобное молчание в НХЛ? Нет. А уж если дело касается наших игроков, и подавно. Вспомните про Вячеслава Войнова. Наш защитник, будучи игроком "Лос-Анджелес Кингз", был обвинён в домашнем насилии. Тогда он поднял руку на жену. Пока шёл суд да дело, НХЛ, не дожидаясь приговора, дисквалифицировала россиянина. Позже он помирился с женой, а в 2018 году с него сняли все обвинения. Смог ли он заиграть в Америке? Конечно, нет.

Ещё комичнее выглядит ситуация с Артемием Панариным. В прошлом году ему пришлось брать отпуск за свой счёт и пропустить матчи "Нью-Йорк Рейнджерс" из-за обвинений в избиении девушки. История, как бы ни звучало парадоксально, произошла 11 лет назад, а обвинил Панарина тренер Андрей Назаров. Удивительно, но никаких уголовных дел, судов и разбирательств, россиянин лишь на некоторое время был отлучён от хоккея.

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"Если человек признался в изнасиловании несовершеннолетней и спокойно тренируется в основе, то "Локомотиву" большой привет. Они с ума там, что ли, сошли?! Как-то это очень странно", — высказался о ситуации с хоккеистом Буше комментатор Дмитрий Губерниев, слова которого приводит "РБ-Спорт".

Вопросов и правда немало. Наличие яркого хоккеиста в КХЛ — дело хорошее, но крайне странно, что к нему не применяется никаких санкций со стороны лиги и клуба. Пусть даже самых незначительных. Так или иначе, а за развитием этой истории будет наблюдать крайне интересно. Тем более что приговор должны вынести 31 января.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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