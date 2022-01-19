"Это позор!": Хоккеисту "Локомотива" Буше грозит пожизненное заключение из-за изнасилования, но он спокойно продолжает играть Громкая история произошла 10 лет назад, однако её подробности стали широко обсуждаться именно сейчас. Многие уже требуют его немедленной депортации из России. 18 января, 21:40 Игроки "Локомотива" и "Спартака" Рид Буше и Дмитрий Кугрышев (слева направо) Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Сезон в КХЛ перешёл на паузу из-за коронавируса. Команды на время прекратили матчи, а всё внимание хоккейной общественности перешло к сборной России. Почти всё. В минувшие выходные прогремела настоящая молния: американский хоккеист "Локомотива" Рид Буше признался в изнасиловании 12-летней девочки, которое случилось 10 лет назад. При этом он спокойно продолжает числиться в заявке команды. Лайф рассказывает, что произошло и какие варианты развития ситуации есть уже сейчас.

Пожизненное заключение или просто условный срок

Сама история случилась в 2011 году. Тогда Рид Буше готовился к молодёжному чемпионату мира в составе сборной США и жил во "временной семье" по местной программе развития игроков. Там же жила и 12-летняя девочка, которая впоследствии стала жертвой преступления. Буше смог воспользоваться тем, что у девочки не клеились отношения с одноклассниками, и угрожал ей, что покажет видео, которое нашёл в семейном компьютере.

В итоге Буше дважды насиловал свою соседку, шантажируя её, по сути, одним и тем же — видео с её танцем. Через некоторое время он уехал, а девочка навсегда получила серьёзную психологическую травму. Долгое время она ходила к психологу, а вскоре даже столкнулась с наркотической зависимостью.

"Он так и не понёс ответственности. А вся моя жизнь в это время была разбита на миллион кусочков. Последние 10 лет я собирала их вместе", — заявила пострадавшая в интервью Detroit Free Press.

Рид Буше. Фото © Wikipedia

Теперь это же издание сообщает, что Рид Буше признался в совершении насильственных действий. Однако в разбирательстве есть масса нюансов. Так, по законодательству ему может грозить срок от 25 лет до пожизненного. При этом в ходе декабрьского заседания судья удовлетворил просьбу Буше о меньшем обвинении и согласился вынести ему приговор без предварительного тюремного заключения. Как итог — за изнасилования десятилетней давности хоккеист может отделаться условным сроком. Разумеется, что потерпевшую это более чем злит.

"То, что он будет отбывать условный срок за то, что сделал, — это просто похоже на пощёчину. Я потеряла все эти годы своей жизни из-за травмы и вреда, который он причинил мне и моей семье. Это полностью разрушило её на очень долгое время", — заявила жертва хоккеиста.

Всё благодаря местной программе, которая помогает не рушить жизнь тем, кто оступился в несовершеннолетнем возрасте. Напомним, что на момент совершения преступления Буше было 17 лет. Тюрьма для него вариант маловероятный — для этого ему надо отказаться от признания вины или же нарушить режим испытательного срока. Вряд ли американец пойдёт на такое.

"Такие игроки нигде не нужны"

Удивительное дело, но в России официальная реакция достаточно скудна. "Локомотив" и руководство КХЛ словно не заметили громкого скандала, продолжая молчать на этот счёт. Единственный комментарий ярославцев данную ситуацию никак не исправляет.

"Рид Буше в настоящий момент находится в расположении "Локомотива" и тренируется в основном составе команды. Мы не комментируем ход судебного разбирательства до его завершения. Информации о том, что игроку потребуется покинуть расположение клуба, на сегодня нет", — заявили в пресс-службе железнодорожников.

В КХЛ тоже отказались комментировать ситуацию, отметив лишь, что осуждают все формы насилия. Зато оперативно на это отреагировали отечественные хоккейные эксперты. Так, Александр Кожевников назвал случившееся "позором".

"Такие игроки нигде не нужны. Это позор!" — заявил Кожевников "РБ-Спорт".

Примечательно, что для КХЛ Рид Буше — крайне видный игрок. Он и Кубок Гагарина брал, и в "Авангарде" Боба Хартли был на ведущих ролях. Теперь же он лидер "Локомотива" и обладатель достаточно солидного по меркам лиги контракта. К слову, эту высокую зарплату он продолжает получать и тренироваться в составе ярославцев. Как ни в чём не бывало. Разумеется, что шумиха вокруг игрока такого уровня — удар по имиджу не только самого Буше, но и всей КХЛ.

Можно ли себе представить подобное молчание в НХЛ? Нет. А уж если дело касается наших игроков, и подавно. Вспомните про Вячеслава Войнова. Наш защитник, будучи игроком "Лос-Анджелес Кингз", был обвинён в домашнем насилии. Тогда он поднял руку на жену. Пока шёл суд да дело, НХЛ, не дожидаясь приговора, дисквалифицировала россиянина. Позже он помирился с женой, а в 2018 году с него сняли все обвинения. Смог ли он заиграть в Америке? Конечно, нет.

Ещё комичнее выглядит ситуация с Артемием Панариным. В прошлом году ему пришлось брать отпуск за свой счёт и пропустить матчи "Нью-Йорк Рейнджерс" из-за обвинений в избиении девушки. История, как бы ни звучало парадоксально, произошла 11 лет назад, а обвинил Панарина тренер Андрей Назаров. Удивительно, но никаких уголовных дел, судов и разбирательств, россиянин лишь на некоторое время был отлучён от хоккея.

"Если человек признался в изнасиловании несовершеннолетней и спокойно тренируется в основе, то "Локомотиву" большой привет. Они с ума там, что ли, сошли?! Как-то это очень странно", — высказался о ситуации с хоккеистом Буше комментатор Дмитрий Губерниев, слова которого приводит "РБ-Спорт".

Вопросов и правда немало. Наличие яркого хоккеиста в КХЛ — дело хорошее, но крайне странно, что к нему не применяется никаких санкций со стороны лиги и клуба. Пусть даже самых незначительных. Так или иначе, а за развитием этой истории будет наблюдать крайне интересно. Тем более что приговор должны вынести 31 января.

Авторы Шамиль Гаджиев