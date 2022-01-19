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Биатлонисту Латыпову продлили на восемь дней карантин, несмотря на отрицательные ПЦР-тесты

Наши спортсмены должны отправиться в Китай на Олимпиаду 26 января, однако полетит ли с ними лидер сборной, пока не ясно.

19 января, 12:30

Биатлонист Эдуард Латыпов. Фото © ТАСС

Российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову на восемь дней продлили карантин после того, как он заразился коронавирусом. Из-за этого он может не вылететь с остальной командой на Олимпиаду в Пекин. Об этом РИА "Новости" рассказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

"Китайцы объявили, что Латыпову ещё восемь дней надо сидеть на карантине плюс к тем 14, что он уже отсидел. Почему он вообще заявлен на Антхольц? Прошла неделя с момента его положительного теста, а он уже тут тренируется со всеми на трассе. Латыпов уже штук пять антиген-тестов сдал отрицательных и до сих пор на карантине", — заявил Каминский.

Биатлонист сборной России Латыпов заразился коронавирусом

Биатлонист сборной России Латыпов заразился коронавирусом

Сейчас ОКР и СБР делают всё для того, чтобы Латыпов смог вместе со всей сборной вылететь в Пекин 26 января. Однако пока в этом нет уверенности, так как новый карантин биатлониста завершится лишь 28 января.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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