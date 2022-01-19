Биатлонисту Латыпову продлили на восемь дней карантин, несмотря на отрицательные ПЦР-тесты

Российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову на восемь дней продлили карантин после того, как он заразился коронавирусом. Из-за этого он может не вылететь с остальной командой на Олимпиаду в Пекин. Об этом РИА "Новости" рассказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

"Китайцы объявили, что Латыпову ещё восемь дней надо сидеть на карантине плюс к тем 14, что он уже отсидел. Почему он вообще заявлен на Антхольц? Прошла неделя с момента его положительного теста, а он уже тут тренируется со всеми на трассе. Латыпов уже штук пять антиген-тестов сдал отрицательных и до сих пор на карантине", — заявил Каминский.