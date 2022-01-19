"Вела себя безобразно": Президент Шереметьевского профсоюза Дельдюжов осудил Волочкову за скандал в самолёте
Глава организации отметил, что бортпроводники, как правило, всегда идут на компромисс с пассажирами, поскольку им самим "не нужна эта головная боль". Он также считает, что балерину никто целенаправленно не выводил из себя.
Анастасия Волочкова © Instagram / volochkova_art
Бортпроводники профессионально выполняли свою работу и не провоцировали Анастасию Волочкову на борту самолёта, когда попросили балерину надеть медицинскую маску. Об этом сообщил президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов, комментируя скандал в салоне воздушного судна, прибывшего в московский аэропорт Шереметьево с Мальдив.
"Проводники действовали правильно, профессионально, корректно, несколько раз повторяя. Они имеют право это сделать — вызвать и сдать в полицию. Если пассажир просто молча надевает маску, не вступает ни в какие пререкания, споры, то на этом всё заканчивается", — сказал эксперт в беседе с Лайфом.
Дельдюжов отметил, что бортпроводники, как правило, всегда идут на компромисс с пассажирами, поскольку им самим не нужна эта головная боль. Под ней собеседник подразумевает волокиту с заявлениями, показаниями и так далее. Он также считает, что никто целенаправленно Волочкову не выводил из себя.
"Не думаю, что её (Волочкову. — Прим. Лайфа) специально там унизить хотели или предвзято относились. Волочкова вела себя безобразно. Ухмылялась, издевалась", — заключил собеседник.
Напомним, ранее появилось видео конфликта Волочковой и бортпроводников самолёта. По некоторым данным, разборки длились три часа из восьми часов полёта лайнера, который летел с Мальдив в Москву. В аэропорту Шереметьево Волочкову с её спутником встретили сотрудники полиции. Сама же балерина заявила, что конфликт в самолёте начался из-за её любви к детям.
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