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Прокуратура потребовала заблокировать сайты с билетами в Большой театр по завышенным ценам

В ведомстве подчеркнули, что владельцы интернет-площадок не заключали соответствующего договора с учреждением.

19 января, 13:09
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием заблокировать три сайта, на которых продаются билеты в Большой театр по завышенным ценам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сайты были выявлены в ходе мониторинга Сети. Как сообщает прокуратура, их владельцы не только нарушают права потребителей, завышая стоимость, но и не имеют договорённости на реализацию билетов с самим театром.

"По результатам проверки прокурор направил в Тверской районный суд Москвы административные исковые заявления в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц о признании информации, размещённой на выявленных сайтах, запрещённой к распространению на территории РФ", — говорится в релизе.

В России подскочили цены на билеты в театр

В России подскочили цены на билеты в театр

Ранее Лайф писал, что одной из причин роста цен на спектакли являются перекупщики. Спекулянты скупают билеты и продают их по сильно завышенным ценникам.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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