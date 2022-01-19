Прокуратура потребовала заблокировать сайты с билетами в Большой театр по завышенным ценам

Прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием заблокировать три сайта, на которых продаются билеты в Большой театр по завышенным ценам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сайты были выявлены в ходе мониторинга Сети. Как сообщает прокуратура, их владельцы не только нарушают права потребителей, завышая стоимость, но и не имеют договорённости на реализацию билетов с самим театром.

"По результатам проверки прокурор направил в Тверской районный суд Москвы административные исковые заявления в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц о признании информации, размещённой на выявленных сайтах, запрещённой к распространению на территории РФ", — говорится в релизе.