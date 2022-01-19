Курсы евро и доллара на Мосбирже рухнули более чем на рубль
Ранее сообщалось, что индекс площадки на утренних торгах снизился на 3%.
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Курс доллара на Московской бирже упал более чем на рубль днём 19 января. Как следует из данных площадки, американская валюта торговалась по 75,88 руб. (–1,03 руб.).
Также более чем на один рубль снизилась стоимость евро. К 15:05 по мск цена европейской валюты составляла 86,04 руб. (–1,065 руб.).
Ранее Лайф сообщал, что российский рынок акций на открытии торгов утром 19 января продолжил падение. Рублёвый индекс Мосбиржи рухнул более чем на 3%.
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