Курсы евро и доллара на Мосбирже рухнули более чем на рубль

Курс доллара на Московской бирже упал более чем на рубль днём 19 января. Как следует из данных площадки, американская валюта торговалась по 75,88 руб. (–1,03 руб.).

Также более чем на один рубль снизилась стоимость евро. К 15:05 по мск цена европейской валюты составляла 86,04 руб. (–1,065 руб.).