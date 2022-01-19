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Курсы евро и доллара на Мосбирже рухнули более чем на рубль

Ранее сообщалось, что индекс площадки на утренних торгах снизился на 3%.

19 января, 13:06
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Курс доллара на Московской бирже упал более чем на рубль днём 19 января. Как следует из данных площадки, американская валюта торговалась по 75,88 руб. (–1,03 руб.).

Также более чем на один рубль снизилась стоимость евро. К 15:05 по мск цена европейской валюты составляла 86,04 руб. (–1,065 руб.).

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Ранее Лайф сообщал, что российский рынок акций на открытии торгов утром 19 января продолжил падение. Рублёвый индекс Мосбиржи рухнул более чем на 3%.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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