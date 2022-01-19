В Киеве на митинге сторонников Порошенко пострадали полицейский и демонстрант

В Киеве полицейские в ходе драки возле здания Печерского суда со сторонниками бывшего президента Украины Петра Порошенко применили слезоточивый газ и попытались забрать у демонстрантов бочки. Об этом сообщил телеграм-канал "Филантроп". В итоге в столкновениях, по данным полиции столицы Незалежной, пострадали страж порядка и протестующий.