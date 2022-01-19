В Киеве на митинге сторонников Порошенко пострадали полицейский и демонстрант
Стражи порядка применили слезоточивый газ, пытаясь оттеснить сторонников экс-главы страны от палаток, установленных перед зданием суда. Они также пробовали отобрать у демонстрантов бочки, дрова и буржуйки.
В Киеве полицейские в ходе драки возле здания Печерского суда со сторонниками бывшего президента Украины Петра Порошенко применили слезоточивый газ и попытались забрать у демонстрантов бочки. Об этом сообщил телеграм-канал "Филантроп". В итоге в столкновениях, по данным полиции столицы Незалежной, пострадали страж порядка и протестующий.
Пытаясь оттеснить сторонников экс-главы государства от палаток, установленных перед зданием суда, силовики также пробовали отобрать у них бочки, дрова и буржуйки. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале VESTI, видно, как граждане защищали своё добро. Тем временем правоохранители толкали их.
20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и сразу получил повестку в суд. Обвинение просило арестовать экс-президента Украины на два месяца либо отпустить под залог в размере одного миллиарда гривен, однако суд не смог принять решение и перенёс заседание на 19 января. Сегодня суд отпустил Порошенко под личное обязательство.
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