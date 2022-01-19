Times уличила Бориса Джонсона в нарушении самоизоляции после заражения ковидом
Британский премьер-министр игнорировал неоднократную озабоченность сотрудников правительства по поводу его здоровья.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон © Getty Images / Leon Neal
В марте 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нарушил самоизоляцию при первых симптомах коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на источники.
Указывается, что признаки заражения ковидом у Джонсона появились 27 марта, но на самоизоляцию глава кабмина ушёл только через неделю. Несмотря на сильный кашель, политик продолжал проводить рабочие встречи. При этом премьер игнорировал неоднократную озабоченность сотрудников правительства относительно его здоровья.
"Он сказал, что он "сильный как бык", и ударил себя в грудь. Ему сказали, что у него может быть CoViD-19, но он отверг это. У него был постоянный тяжёлый кашель, но он ходил по зданию и проводил встречи", — сообщил источник газеты.
Напомним, 27 марта 2020 года Джонсон рассказал в соцсетях, что заразился коронавирусом. В этой связи он собирался находиться на самоизоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит. На следующий день министр Великобритании по вопросам бизнеса Алок Шарма сообщил, что Джонсон продолжает руководить правительством. Затем, 5 апреля, его госпитализировали. Премьера даже пришлось положить в палату интенсивной терапии из-за резкого ухудшения состояния здоровья. 12 апреля он был выписан из больницы после недели лечения. На следующий день после выписки представитель премьер-министра сообщил, что повторный анализ не выявил заражения коронавирусной инфекцией. 26 апреля глава кабмина вернулся на Даунинг-стрит и приступил к работе.
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