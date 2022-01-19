Times уличила Бориса Джонсона в нарушении самоизоляции после заражения ковидом

Указывается, что признаки заражения ковидом у Джонсона появились 27 марта, но на самоизоляцию глава кабмина ушёл только через неделю. Несмотря на сильный кашель, политик продолжал проводить рабочие встречи. При этом премьер игнорировал неоднократную озабоченность сотрудников правительства относительно его здоровья.

"Он сказал, что он "сильный как бык", и ударил себя в грудь. Ему сказали, что у него может быть CoViD-19, но он отверг это. У него был постоянный тяжёлый кашель, но он ходил по зданию и проводил встречи", — сообщил источник газеты.