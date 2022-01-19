РФС может рассмотреть скандальный пост ЦСКА про "много Наташ"
Клуб таким образом решил представить своего очередного новичка, который выступает за сборную Турции.
Скриншот © Instagram / PFC CSKA Moscow
Комитет по этике РФС готов рассмотреть скандальный пост ЦСКА с презентацией турка Юсуфа Языджи, в котором говорилось про "много Наташ" в России. Об этом Sport24 заявил глава комитета Семён Андреев.
"Если в Комитет по этике поступит обращение, мы обязательно рассмотрим этот ролик ЦСКА. Очень некрасиво поступили, на мой взгляд", — заявил Андреев.
Ранее Лайф сообщал, что московский ЦСКА решил "с юмором" подойти к презентации игрока сборной Турции Юсуфа Языджи, который перешёл в столичный клуб. Армейцы выложили ролик с перепиской с игроком. В одном из сообщений представитель ЦСКА написал, что в России "есть много Наташ", после чего Языджи ответил, что "будет через пять минут".
Комментариев: 0