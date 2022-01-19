Попытка изнасилования москвички попала на видео
Напавший заговорил с потерпевшей под предлогом просьбы показать дорогу по навигатору. Когда женщина достала телефон, незнакомец схватил её и попытался затащить за гаражи, принуждая к сексу.
Момент нападения на девушку на Юго-Западе Москвы © Пресс-служба УВД по ЮЗАО города Москвы
Момент нападения на девушку на Юго-Западе Москвы и допрос подозреваемого © Пресс-служба УВД по ЮЗАО города Москвы
Пресс-служба УВД по ЮЗАО города Москвы опубликовала видео момента попытки изнасилования 21-летним молодым человеком женщины, а также запись допроса подозреваемого.
По данным ведомства, преступник проследовал за 43-летней жительницей столицы от станции метро "Новые Черёмушки" до дворов на улице Гарибальди. Он заговорил с незнакомкой под предлогом просьбы показать дорогу по навигатору. Когда женщина достала телефон, незнакомец схватил её и попытался затащить за гаражи, принуждая вступить в половую связь. Женщина начала громко кричать и звать на помощь, после чего злоумышленник скрылся.
Правоохранители задержали молодого человека. Возбуждены уголовные дела по статье "Покушение на изнасилование". С фигурантом проводятся необходимые следственные действия, также он проверяется на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений.
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