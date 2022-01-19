Собчак после скандала в самолёте назвала Волочкову девкой, которая пошла вразнос
Телеведущая иронично сообщила, что на её "любимку" после инцидента на борту составили два протокола.
Ксения Собчак, Анастасия Волочкова. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / xenia_sobchak / volochkova_art
Телеведущая Ксения Собчак, комментируя скандал с отказом балерины Анастасии Волочковой надеть маску на борту самолёта с Мальдив, назвала актрису девкой, которая пошла вразнос.
"Два протокола составили на мою любимку — за отсутствие маски и мелкое хулиганство. Вразнос пошла девка!" — написала Собчак в своём телеграм-канале "Кровавая барыня".
Напомним, ранее появилось видео конфликта. Сообщалось, что Анастасия Волочкова устроила скандал из-за нежелания надевать маску. По некоторым данным, разборки длились три часа из восьми часов полёта лайнера, который летел с Мальдив в Москву. В аэропорту Шереметьево Волочкову с её спутником встретили сотрудники полиции. Сама же балерина заявила, что конфликт в самолёте начался из-за её любви к детям. Знаменитость уже не впервые попадает в подобные скандалы. В августе 2020 года Тверской районный суд Москвы оштрафовал её на 40 тысяч рублей после поездки в закрытый на карантин Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области.
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