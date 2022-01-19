PR-директор Волочковой Герасимова объяснила, почему балерина не летает трезвой
Звезда ранее оказалась в центре скандала. По версии бортпроводников, она отказывалась надеть маску на борту, сама артистка объясняет разборки несколько иначе.
Анастасия Волочкова © Instagram / volochkova_art
PR-директор Анастасии Волочковой Светлана Герасимова, комментируя скандал с отказом балерины надеть маску на борту самолёта с Мальдив, заявила, что артистка не летает трезвой из-за аэрофобии.
"Она трезвая не летает, потому что боится", — сообщила Светлана Герасимова в беседе с "Газетой.ru".
Напомним, ранее появилось видео конфликта. Сообщалось, что Анастасия Волочкова устроила скандал из-за нежелания надевать маску. По некоторым данным, разборки длились три часа из восьми часов полёта лайнера, который летел с Мальдив в Москву. В аэропорту Шереметьево Волочкову с её спутником встретили сотрудники полиции. Балерина уже не впервые попадает в подобные скандалы. В августе 2020 года Тверской районный суд Москвы оштрафовал её на 40 тысяч рублей после поездки в закрытый на карантин Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области.
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