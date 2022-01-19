PR-директор Волочковой Герасимова объяснила, почему балерина не летает трезвой

Напомним, ранее появилось видео конфликта. Сообщалось, что Анастасия Волочкова устроила скандал из-за нежелания надевать маску. По некоторым данным, разборки длились три часа из восьми часов полёта лайнера, который летел с Мальдив в Москву. В аэропорту Шереметьево Волочкову с её спутником встретили сотрудники полиции. Балерина уже не впервые попадает в подобные скандалы. В августе 2020 года Тверской районный суд Москвы оштрафовал её на 40 тысяч рублей после поездки в закрытый на карантин Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области.