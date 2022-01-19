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PR-директор Волочковой Герасимова объяснила, почему балерина не летает трезвой

Звезда ранее оказалась в центре скандала. По версии бортпроводников, она отказывалась надеть маску на борту, сама артистка объясняет разборки несколько иначе.

19 января, 13:32
<p>Анастасия Волочкова © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/tv/CWs5pQwFrX4/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">volochkova_art</a></p>

Анастасия Волочкова © Instagram / volochkova_art

PR-директор Анастасии Волочковой Светлана Герасимова, комментируя скандал с отказом балерины надеть маску на борту самолёта с Мальдив, заявила, что артистка не летает трезвой из-за аэрофобии.

"Она трезвая не летает, потому что боится", — сообщила Светлана Герасимова в беседе с "Газетой.ru".

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Волочкова после скандала в самолёте и пяти часов в полиции записала видеообращение

Напомним, ранее появилось видео конфликта. Сообщалось, что Анастасия Волочкова устроила скандал из-за нежелания надевать маску. По некоторым данным, разборки длились три часа из восьми часов полёта лайнера, который летел с Мальдив в Москву. В аэропорту Шереметьево Волочкову с её спутником встретили сотрудники полиции. Балерина уже не впервые попадает в подобные скандалы. В августе 2020 года Тверской районный суд Москвы оштрафовал её на 40 тысяч рублей после поездки в закрытый на карантин Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области.

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"Меня просто хотят взять в плен": Волочкова рассказала, что конфликт в самолёте с Мальдив начался из-за её любви к детям

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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