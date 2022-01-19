Замглавы Минцифры Ким назвал долю абонентов, которых коснётся обновление архивных тарифов

По оценке специалистов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, не более 5% всех абонентов коснётся обновление архивных тарифов. Об этом сообщил замглавы министерства Дмитрий Ким в беседе с ТАСС.

"По нашей оценке, обновление архивных тарифов коснётся не более 5% всех абонентов. Старые тарифы не всегда выгодны, поскольку зачастую включают меньший объём трафика, бесплатных минут и других опций. Абонент сам решает, останется он на архивном тарифе или перейдёт на новый", — рассказал собеседник агентства.

Ким подчеркнул, что оба варианта должны быть удобны для абонента, а для оператора — нет. Такой баланс позволяет сохранить качество связи. По его словам, формирование тарифной политики — должностная обязанность операторов. Замминистра уточнил, что в договоре с абонентом должна быть указана возможность индексации тарифов.

В то же время в регулировании тарифов рынка Минцифры участие не принимает. Однако в случае возникновения вопросов по поводу уровня повышения цен следует обратиться в ФАС — так вы сможете "исключить нарушение законодательства", указал Ким. Он напомнил о возможности пользователей сохранить свой телефонный номер при смене оператора.