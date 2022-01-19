В Ленобласти камера засняла, как студентка попыталась подорвать банкомат ради 3,3 млн

В Петербурге задержали студентку, пытавшуюся подорвать банкомат в Ленобласти. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург" / ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полицейские задержали студентку петербургской юридической академии, подозреваемую в попытке вскрыть банкомат в посёлке Вырица Ленинградской области. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на источник.

Похитить денежные средства 21-летняя девушка пыталась с помощью газового баллона и пластиковых трубок. При этом всё происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения. Студентка подошла к банкомату с клетчатой сумкой и начала крепить оборудование, но её спугнула охрана. В итоге около 3,3 миллиона рублей в банкомате остались нетронуты.

Как уточнили в главке МВД, при обыске по адресу проживания подозреваемой на Малой Балканской улице Петербурга были изъяты отмычки дверных замков и комплект ножей. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу". Сейчас проводятся следственные действия для установления иных лиц, причастных к преступлению.