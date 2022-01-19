В Ленобласти камера засняла, как студентка попыталась подорвать банкомат ради 3,3 млн
Преступление девушка не смогла завершить из-за охраны, которая спугнула её. В итоге деньги остались нетронутыми.
Кадр видео © Телеканал "Санкт-Петербург" / ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Петербурге задержали студентку, пытавшуюся подорвать банкомат в Ленобласти. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург" / ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Полицейские задержали студентку петербургской юридической академии, подозреваемую в попытке вскрыть банкомат в посёлке Вырица Ленинградской области. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на источник.
Похитить денежные средства 21-летняя девушка пыталась с помощью газового баллона и пластиковых трубок. При этом всё происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения. Студентка подошла к банкомату с клетчатой сумкой и начала крепить оборудование, но её спугнула охрана. В итоге около 3,3 миллиона рублей в банкомате остались нетронуты.
Как уточнили в главке МВД, при обыске по адресу проживания подозреваемой на Малой Балканской улице Петербурга были изъяты отмычки дверных замков и комплект ножей. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу". Сейчас проводятся следственные действия для установления иных лиц, причастных к преступлению.
Ранее Лайф рассказывал о схеме обмена "прикольных" купюр общей суммой 13 млн рублей на реальные через банкомат "Экспобанка" в Москве. Служба безопасности заподозрила неладное только после того, как мужчина сделал уже много заходов, сумев обналичить 5,5 млн рублей.
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