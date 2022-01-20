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Песков: Непринятие Украины в НАТО сейчас не даёт гарантий на среднесрочную перспективу

Ранее пресс-секретарь президента РФ обвинил альянс в "постепенном вторжении" на Украину. По мнению представителя Кремля, сложившаяся ситуация представляет опасность для безопасности.

20 января, 09:55

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Непринятие Украины в НАТО в данный момент не означает, что страна не может вступить в альянс в среднесрочной перспективе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Непринятие Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означает отказ от принятия Украины в среднесрочной перспективе. С точки зрения диалектики развития международных отношений это один момент", — указал представитель Кремля.

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При этом ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил НАТО в "постепенном вторжении" на Украину. По мнению представителя Кремля, сложившаяся ситуация представляет опасность для стабильности и безопасности в Европе.


Напомним, Россия продолжает обсуждать с США и НАТО гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в состав Украины и Грузии, также — отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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