Песков: Непринятие Украины в НАТО сейчас не даёт гарантий на среднесрочную перспективу

Непринятие Украины в НАТО в данный момент не означает, что страна не может вступить в альянс в среднесрочной перспективе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Непринятие Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означает отказ от принятия Украины в среднесрочной перспективе. С точки зрения диалектики развития международных отношений это один момент", — указал представитель Кремля.