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Песков увидел позитив в готовности США обсуждать неразмещение вооружений на Украине

Ранее об этом на пресс-конференции заявил президент Соединённых Штатов Джозеф Байден, заметив, что может прийти к чему-то в беседах с Владимиром Путиным.

20 января, 09:48
<p>Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65770/photos/65832" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru

Заявления Вашингтона о готовности разговаривать на тему неразмещения вооружений на Украине являются позитивными. Так прокомментировал их пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, сигнализируют определённую готовность обсуждать некоторые вопросы, связанные с этой ситуацией, со стороны Вашингтона и НАТО, что, наверное, относится к позитивной стороне", — сказал официальный представитель Кремля.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что президент США Джо Байден признал безрезультатными переговоры с Россией по вопросу безопасности. Вместе с тем глава Белого дома считает, что можно будет договориться о неразмещении стратегического вооружения на Украине.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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