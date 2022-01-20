Песков увидел позитив в готовности США обсуждать неразмещение вооружений на Украине

Заявления Вашингтона о готовности разговаривать на тему неразмещения вооружений на Украине являются позитивными. Так прокомментировал их пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, сигнализируют определённую готовность обсуждать некоторые вопросы, связанные с этой ситуацией, со стороны Вашингтона и НАТО, что, наверное, относится к позитивной стороне", — сказал официальный представитель Кремля.