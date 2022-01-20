"Всегда едут сильнейшие": Тарасова назвала заслуженным попадание Щербаковой в состав олимпийской сборной
Напомним, действующая чемпионка мира поедет на Игры в Пекин вместе с Камилой Валиевой и Александрой Трусовой.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе со Sport24 назвала справедливым попадание в состав олимпийской сборной Анны Щербаковой.
"Щербакова заслуженно заняла место в составе олимпийской сборной. Правильно, что выбрали её, а не Туктамышеву. Всегда едут сильнейшие, как бы обидно кому-то ни было", — заявила Тарасова.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России по фигурному катанию назвала состав на Олимпиаду в Пекине. У женщин в него вошли Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.
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