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"Всегда едут сильнейшие": Тарасова назвала заслуженным попадание Щербаковой в состав олимпийской сборной

Напомним, действующая чемпионка мира поедет на Игры в Пекин вместе с Камилой Валиевой и Александрой Трусовой.

20 января, 09:45

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе со Sport24 назвала справедливым попадание в состав олимпийской сборной Анны Щербаковой.

"Щербакова заслуженно заняла место в составе олимпийской сборной. Правильно, что выбрали её, а не Туктамышеву. Всегда едут сильнейшие, как бы обидно кому-то ни было", — заявила Тарасова.

Туктамышева в запасе: Назван состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

Туктамышева в запасе: Назван состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

Ранее Лайф сообщал, что сборная России по фигурному катанию назвала состав на Олимпиаду в Пекине. У женщин в него вошли Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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