Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе со Sport24 назвала справедливым попадание в состав олимпийской сборной Анны Щербаковой.

"Щербакова заслуженно заняла место в составе олимпийской сборной. Правильно, что выбрали её, а не Туктамышеву. Всегда едут сильнейшие, как бы обидно кому-то ни было", — заявила Тарасова.