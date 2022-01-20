Сборная России по фигурному катанию назвала состав на Олимпийские игры в Пекине, которые начнутся 4 февраля.

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Добавим, что в сравнении с чемпионатом Европы сборная произвела лишь одно изменение: восстановившийся Михаил Коляда вернулся в состав, а Евгений Семененко стал запасным.