Туктамышева в запасе: Назван состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине
Национальная команда претерпела лишь одно изменение с последнего чемпионата Европы в Таллине.
Серебряный призер Анна Щербакова , победитель чемпионата Камила Валиева и бронзовый призер Александра Трусова . Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Сборная России по фигурному катанию назвала состав на Олимпийские игры в Пекине, которые начнутся 4 февраля.
Состав сборной России по фигурному катанию
- Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
- Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда. Запасные: Евгений Семененко, Петр Гуменник.
- Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев.
- Танцевальные дуэты: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин. Запасные: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.
Добавим, что в сравнении с чемпионатом Европы сборная произвела лишь одно изменение: восстановившийся Михаил Коляда вернулся в состав, а Евгений Семененко стал запасным.
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