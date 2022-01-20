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Туктамышева в запасе: Назван состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

Национальная команда претерпела лишь одно изменение с последнего чемпионата Европы в Таллине.

20 января, 08:24

Серебряный призер Анна Щербакова , победитель чемпионата Камила Валиева и бронзовый призер Александра Трусова . Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Сборная России по фигурному катанию назвала состав на Олимпийские игры в Пекине, которые начнутся 4 февраля.

Состав сборной России по фигурному катанию

  • Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
  • Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда. Запасные: Евгений Семененко, Петр Гуменник.
  • Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев.
  • Танцевальные дуэты: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин. Запасные: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.
Пора вспомнить про Туктамышеву: Почему за Щербакову тревожно перед Олимпиадой в Пекине

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Добавим, что в сравнении с чемпионатом Европы сборная произвела лишь одно изменение: восстановившийся Михаил Коляда вернулся в состав, а Евгений Семененко стал запасным.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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