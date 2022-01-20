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Телескоп "Хаббл" нашёл чёрную дыру, стимулирующую появление звёзд

Находка сделана в карликовой галактике Henize 2-10, расположенной в 30 миллионах световых лет от нас, в южном созвездии Пиксид.

20 января, 09:39
<p>Чёрная дыра в карликовой галактике Henize 2-10 © <a href="https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/hubble-finds-a-black-hole-igniting-star-formation-in-a-dwarf-galaxy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NASA, ESA, Zachary Schutte (XGI), Amy Reines (XGI); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)</a></p>

Чёрная дыра в карликовой галактике Henize 2-10 © NASA, ESA, Zachary Schutte (XGI), Amy Reines (XGI); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)

Астрономы увидели на снимке космического телескопа "Хаббл" мост из горячего газа, который соединяет чёрную дыру и ближайшую область звездообразования. При этом данные о скорости истечения газа из чёрной дыры и возрасте звёзд указывают на причинно-следственную связь между ними. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Явление обнаружили в центре карликовой галактики Henize 2-10, находящейся в 30 миллионах световых лет от нас, в южном созвездии Пиксид. Полученная информация свидетельствует о том, что чёрная дыра не подавляет создание звёзд, как всегда считалось, а, наоборот, стимулирует этот процесс.

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На изображении, сделанном телескопом, прослеживается истечение или мост горячего газа, соединяющий массивную чёрную дыру галактики и область звёздообразования, находящуюся на расстоянии 230 световых лет от неё. По предположениям учёных, несколько миллионов лет назад поток горячего газа врезался в плотное газовое облако и растёкся. Теперь же скопления молодых звёзд выстраиваются перпендикулярно потоку.

Ранее Лайф рассказывал, что российские космонавты провели в открытом космосе семь часов. Это был первый выход за пределы Международной космической станции в этом году, было выполнено несколько задач.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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