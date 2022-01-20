Телескоп "Хаббл" нашёл чёрную дыру, стимулирующую появление звёзд

Астрономы увидели на снимке космического телескопа "Хаббл" мост из горячего газа, который соединяет чёрную дыру и ближайшую область звездообразования. При этом данные о скорости истечения газа из чёрной дыры и возрасте звёзд указывают на причинно-следственную связь между ними. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Явление обнаружили в центре карликовой галактики Henize 2-10, находящейся в 30 миллионах световых лет от нас, в южном созвездии Пиксид. Полученная информация свидетельствует о том, что чёрная дыра не подавляет создание звёзд, как всегда считалось, а, наоборот, стимулирует этот процесс.

На изображении, сделанном телескопом, прослеживается истечение или мост горячего газа, соединяющий массивную чёрную дыру галактики и область звёздообразования, находящуюся на расстоянии 230 световых лет от неё. По предположениям учёных, несколько миллионов лет назад поток горячего газа врезался в плотное газовое облако и растёкся. Теперь же скопления молодых звёзд выстраиваются перпендикулярно потоку.