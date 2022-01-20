Заболевший ковидом актёр Олег Басилашвили рассказал Лайфу о самочувствии

У народного артиста СССР Олега Басилашвили обнаружен коронавирус. Как артист рассказал Лайфу, никаких признаков заболевания у него нет.

"Ну как я себя чувствую, нормально, нахожусь дома. Никаких признаков заболевания у меня нет. Так что всё нормально", — сказал собеседник.

87-летний артист уточнил: ему нужно было сделать анализ крови по другой причине, тогда он заодно сдал и тест на ковид, показавший положительный результат.