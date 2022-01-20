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Заболевший ковидом актёр Олег Басилашвили рассказал Лайфу о самочувствии

Как 87-летний артист объяснил нам, он находится дома без симптомов заболевания.

20 января, 09:36
<p>Олег Басилашвили ©<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Oleg_Basilashvili_2014_ph._Dmitriy_Dubinskiy.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Wikipedia</a> / Dmitriy Dubinskiy</p>

Олег Басилашвили © Wikipedia / Dmitriy Dubinskiy

У народного артиста СССР Олега Басилашвили обнаружен коронавирус. Как артист рассказал Лайфу, никаких признаков заболевания у него нет.

"Ну как я себя чувствую, нормально, нахожусь дома. Никаких признаков заболевания у меня нет. Так что всё нормально", — сказал собеседник.

87-летний артист уточнил: ему нужно было сделать анализ крови по другой причине, тогда он заодно сдал и тест на ковид, показавший положительный результат.

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Mash: Худрука "Современника" Рыжакова госпитализировали с ковидом

А ранее Лайф рассказывал, что звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова заболела на отдыхе в Крыму. 29-летняя артистка поделилась фотографией, на снимке на руке виднеются странные красные точки.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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