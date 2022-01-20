Заболевший ковидом актёр Олег Басилашвили рассказал Лайфу о самочувствии
Как 87-летний артист объяснил нам, он находится дома без симптомов заболевания.
Олег Басилашвили © Wikipedia / Dmitriy Dubinskiy
У народного артиста СССР Олега Басилашвили обнаружен коронавирус. Как артист рассказал Лайфу, никаких признаков заболевания у него нет.
"Ну как я себя чувствую, нормально, нахожусь дома. Никаких признаков заболевания у меня нет. Так что всё нормально", — сказал собеседник.
87-летний артист уточнил: ему нужно было сделать анализ крови по другой причине, тогда он заодно сдал и тест на ковид, показавший положительный результат.
А ранее Лайф рассказывал, что звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова заболела на отдыхе в Крыму. 29-летняя артистка поделилась фотографией, на снимке на руке виднеются странные красные точки.
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