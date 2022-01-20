Mash: Худрука "Современника" Рыжакова госпитализировали с ковидом
Деятель культуры переболел коронавирусом совсем недавно — в декабре, однако в начале этой недели снова почувствовал слабость.
Виктор Рыжаков. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Художественного руководителя "Современника", 61-летнего Виктора Рыжакова, госпитализировали с коронавирусом в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что деятель культуры совсем недавно уже переболел CoViD-19 — в декабре. Однако в начале текущей недели он снова почувствовал слабость и боль в горле, а температура поднялась до 38,5 градуса. Тест на коронавирус дал положительный результат.
Сейчас Рыжаков находится в больнице, врачи назначили анализы. Его состояние оценивается как средней тяжести.
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