Mash: Худрука "Современника" Рыжакова госпитализировали с ковидом

Художественного руководителя "Современника", 61-летнего Виктора Рыжакова, госпитализировали с коронавирусом в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что деятель культуры совсем недавно уже переболел CoViD-19 — в декабре. Однако в начале текущей недели он снова почувствовал слабость и боль в горле, а температура поднялась до 38,5 градуса. Тест на коронавирус дал положительный результат.

Сейчас Рыжаков находится в больнице, врачи назначили анализы. Его состояние оценивается как средней тяжести.