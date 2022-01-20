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Зоозащитник Агеева назвала два плюса введения маркировки домашних животных

По мнению общественницы, угроза понести наказание может заставить безответственного хозяина "сто раз подумать", прежде чем выбросить питомца.

20 января, 07:21

Фото © Pixabay

Маркировка домашних животных, которую предлагают ввести в России, — очень необходимая мера, считает председатель общественной организации "Голоса за животных" Динара Агеева. В беседе с Лайфом она назвала два плюса такого нововведения.

"Во-первых, это нахождение животного, если оно потерялось. И второе — это если оно по вине безответственного опекуна-хозяина было выпущено, выброшено. Есть случаи, когда даже отвозят в лес и привязывают к деревьям. Это (маркировка. — Прим. Лайфа) позволит привлечь их к ответственности", — отметила Агеева.

По мнению общественницы, если в человеке отсутствует сострадание, то воспитать его будет очень сложно, однако угроза понести наказание может заставить хозяина питомца "сто раз подумать", выбросить животное или, например, договориться с приютом.

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Напомним, ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов рассказал, что Минсельхоз подготовит поправки о маркировке и об учёте животных в России, которые действуют и сейчас, но распространяются только на сельскохозяйственные виды. Теперь же это положение планируют исправить.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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